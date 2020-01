Le continent latino-américain est en ébullition. En commençant par le Chili qui a décidé de dire stop aux abus. On y respire dignité et solidarité. Et ainsi, dans chaque pays de ce continent des luttes se mènent pour dénoncer ce qui se passe, que ce soit en Colombie, l’assassinat systématique de leaders sociaux, le manque d’eau en Argentine, le Brésil avec Bolsonaro, ... différentes luttes et à la fois, toutes dans le même sens, celui d’arrêter ce néolibéralisme qui oppresse et exploite.

Nous invitons tout un chacun, à venir raconter, partager, échanger. Un moment pour apprendre à se connaitre et créer des synergies possibles, tout en écoutant des petits concerts de chanteurs et musiciens solidaires.

Et puis, ce sera la fête !!!

Programme :

de 16h à 19h30 : après-midi de rencontres latino-américaines, dans la suite de la marche contre le néolibéralisme organisée le 15 décembre. Des récits, des histoires de luttes et de résistance, des moments de musique, ...

de 19h30 a 20h : fermeture des portes

20h : Fête Insumisa !!

21h : concert de Les Palmeniës

22h30 : Concert de Awa Keme Kemo

Et puis, on danse et on danse pour s’envoyer plein d’énergie de résistance !

Tout apport culinaire solidaire est le bienvenu.

L’argent récolté sera versé en solidarité pour le Chili éveillé.

Dans la page de Las insumisos vous pouvez trouver où cet argent a été destiné jusqu’à présent.

Pour info, la rencontre de 16h à 19h30 est en entrée libre

la fête Insumisa : 5€