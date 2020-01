Apero Queer

[FR-NL-EN]

Naast Moniek / A Coté de chez Monique, vous invite chaleureusement à

ses Apéros Queer qui se dérouleront tous les 1er et 3e jeudis et les 2e

et 4e dimanches du mois !

De 18h à 22h, c’est le moment de se rencontrer, papoter, échanger, et

pourquoi pas un peu danser !

Il y a un bar et de la musique sur place.

Aussi, cet espace peut être approprié, on peut y faire des projections,

des soirées à thème, jeux, écoute de podcast,karaoké ...

Naast Moniek est un lieu autogéré créé par les Queers pour les Queers et

leurs ami.es.

Les prochaines dates des apéros sont :

6, 9, 20, 23 février

5, 8, 19, 22 mars

Au plaisir de vous y voir !

NL

Naast Moniek / A Coté de chez Monique, nodigt je van harte uit voor de Apéros Queer, die elke 1e en 3e donderdag en de 2e en 4e zondag van de maand plaatsvinden.

Van 18.00 tot 22.00 uur is er tijd om elkaar te leren kennen, te praten, van gedachten te wisselen en...wat dacht je van een beetje dansen !

Er is een bar en muziek. De ruimte is ook geschikt voor projecties,

thema-avonden, spelletjes, podcasting, karaoke...

Naast Moniek is een zelfbeheerde plek door Queers en voor Queers en hun vrienden.

Data van de komende apéro’s zijn :

6, 9, 20, 23 Februari

5, 8, 19, 22 Maart

Adres : Nijverheidskaai 230, Anderlecht

Tot snel,

ENG

Naast Moniek / A Coté de chez Monique warmly invites you for the Apéros Queer, which take place every 1st and 3rd Thursday and 2nd and 4th Sunday of the month.

From 18.00 to 22.00 it is the time to get to know each other, to talk, to exchange ideas and...how about a little dancing !

There is a bar and music. The space is also suitable for projections, theme nights, games, podcasting, karaoke...

Naast Moniek is a self-managed place by Queers and for Queers and their friends.

Dates of the upcoming apéros are :

6, 16, 20 February

5, 15, 19, 29 March

Adres : Quai de l’industrie 230, Anderlecht

See you soon,