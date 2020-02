Palestine, de la Nakba 1948 à la Naksa 1967 à aujourd’hui [Exposition de photographies]

Une exposition engagée, pédagogique et artistique !

Du 31 janvier au 16 février 2020, l’UPJB accueille l’exposition, créée en 2017-2018 par le groupe PJPO d’Ittre à l’occasion des 70 ans de la Nakba (la Catastrophe) et des 50 ans de la Naksa (Guerre des Six Jours). Les photographes présentés, belges pour la plupart, ont couvert avec engagement et une grande force d’expression ces événements dont les conséquences, toujours actuelles, ont dramatiquement bouleversé la vie quotidienne des Palestiniens.

Inauguration : vendredi 31 janvier de 18 à 20h

Heures d’ouverture : les samedi et dimanche 1er, 2, 8, 9 et 15 février de 14h à 18h et le dimanche 16 février de 14 à 17h.

Entrée libre et gratuite.

Des visites guidées de groupe (scolaires et autres) peuvent être organisées, à la demande, gratuitement, y compris en semaine, du 3 au 14 février.

Contact : info@upjb.be / 02 537 82 45 (le matin) ou 0474 76 60 16.