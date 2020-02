Dans la foulée de la commémoration de la chute du mur de Berlin en 2019, la Plateforme Palestine Watermael-Boitsfort est heureuse de vous inviter à la projection – conférence de Gaël Turine « Ces murs qui séparent » le jeudi 20 février 2020 à 20 heures. Après la projection, Gaël Turine sera en dialogue avec la juriste Françoise Tulkens, suivi d’un débat avec le public.

Depuis de nombreuses années, le photographe belge Gaël Turine réalise un travail documentaire sur les murs de séparation. Il nous ouvre ici les yeux sur deux murs méconnus et qui, pourtant, témoignent d’une réalité tragique : le mur de séparation entre l’Inde et le Bangladesh, le plus long et le plus meurtrier au monde, et le “mur de la honte” qui coupe en deux Lima, la capitale péruvienne. Ces deux murs, indien et péruvien, mais également le mur israélo-palestinien seront au centre de cette conférence illustrée qui abordera les approches personnelles, journalistiques et photographiques de Gaël Turine.

Gaël Turine est l’auteur de plusieurs monographies, publie dans la presse belge et internationale, enseigne à l’ULB et donne de nombreuses formations à l’étranger. Récompensé par des prix et des bourses, son travail photographique est également exposé dans des galeries, musées et lors de festivals. Gaël Turine est co-fondateur de l’agence photographique MAPS dont il assure la présidence depuis sa création en 2017.

Françoise Tulkens est ancienne juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’homme, Professeure émérite de l’UCL, membre associée de l’Académie royale de Belgique. Elle est l’auteure de nombreux articles et ouvrages consacrés aux droits de l’homme et au droit pénal.

Date : jeudi 20 février 2020 à 20 heures

Adresse : La Vénerie - Espace Delvaux - 3 rue Gratès - 1170 Bruxelles

Réservation : La Vénerie www.lavenerie.be ou 02 672 14 39

PAF : 6,00 / 5,00 / 3,50 €