Les sans-papiers veulent rencontrer La première ministre

les sans-papiers, en colère,

Nous sommes celles et ceux qu’on refuse d’écouter, de voir, qu’on déshumanise, qu’on criminalise juste d’avoir osé un jour, tenté de chercher un avenir meilleur pour nous, nos enfants et nos familles.

Nous sommes l’avant-garde des peuples opprimés et voué à l’exil éternel.

La Belgique est devenue pour nous, un mûr contre lequel s’écrase nos rêves et nos espoirs, nous y vivons cachés dans des logements insalubres ou dans la rue, exploités par des patrons véreux ou des marchands de rêves.

Nous sommes des milliers de personnes qui se retrouvent coincés entre un retour impossible, et un futur flou et noircis par la monté de l’intolérance et l’obscurantisme idéologique.

Un potentiel réservoir d’électeurs pour les uns, un épouvantail pour les autres, un potentiel économique ou envahisseurs à éradiquer ?

Nous sommes réduits à des bras, une entité sur laquelle il faut se positionner.

Nous voulons aujourd’hui et avec toute la dignité et la force qui nous reste, dire :

• STOP à la criminalisation et l’exploitation des personnes sans-papiers

• Nous exigeons une solution durable et juste pour toutes les personnes dites sans-papiers. (Soit par le travail dans les métiers en pénurie, ou la prise en considération de l’ancrage durable)

• Nous exigeons réparation du grand échec qu’était la sois-disons régularisation 2009

Collectif Victime Régularisation 2009

Collectif des travailleuses et travailleurs sans papiers