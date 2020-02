Véritable passerelle entre l’anti-autoritarisme luttant contre les systèmes d’oppression et l’écologie systémique, l’écologie sociale, théorisée par Murray Bookchin, constitue un solide outil politique qui part du principe selon lequel tous nos problèmes écologiques proviennent en réalité de nos problèmes sociaux. L’écologie sociale fournit ainsi un cadre d’analyse qui tient compte des systèmes d’oppression en même temps qu’une proposition concrète de modèle social : le communalisme libertaire.

Le Front d’écologie sociale de l’ Union Communiste Libertaire Bruxelles et Actrices & Acteurs des temps présents vous invitent à une soirée dédiée à l’écologie sociale telle qu’elle est théorisée par Murray Bookchin. Sixtine d’Ydewalle, qui écrit sa thèse à ce sujet, viendra tout d’abord nous expliquer en quoi consiste l’écologie sociale, et comment, du Rojava aux aux Gilets Jaunes de Commercy, en passant par les Etats-Unis et le Chiapas, des expériences de démocratie directe se sont mises en place, inspirées par Murray Bookchin. Nous vous proposons ensuite une lecture collective autour d’un texte de M. Bookchin.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE :

18h30 : Accueil et ouverture du bar

19h00 : Exposé animé par Sixtine d’Ydewalle

20h00 : Pause

20h15 : Lecture collective d’un texte de Murray Bookchin

INFORMATIONS PRATIQUES :

Où ? Au DK (70b, Rue du Danemark, 1060 Bruxelles)

Quand ? Le 10 février, à 18h30

Entrée sans inscription • Gratuit

[ENFANTS DE TOUS ÂGES BIENVENUS !]

Une garderie est organisée pour les enfants, gratuite et sans inscription. N’hésitez toutefois pas à nous prévenir par message, surtout s’il y a des besoins spécifiques !