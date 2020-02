Ma 1ère expo dessins

de 11H à 18H, aux Salon des Ateliers Mommen, j’expose mes dessins pour la première fois. vers 13H, il y aura de quoi se mettre à table... à prix libre.

en une formule aussi boutefeu que conforme, je dessine pour plaire à l’oeil, surprendre, émoustiller et enflammer une discussion pour commencer... si on veut bien, on parlera ensuite des Gilets Jaunes, du "Vivre sans ?" de Lordon, de "Maintenant" du Comité Invisible, de Lénine, du municipalisme de Bookshin, du "parti des vaincus" et de l’Union Saint-Gilloise... bref, de l’air insurrectionnel du temps !

ensuite, on pourra faire un tir groupé pour aller à la fête de soutien de ZIGZAG KITCHEN : https://bxl.indymedia.org/spip.php?article26664

à l’Accroche, 72 avenue Pont de Luttre, Forest.