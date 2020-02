Marre de la Saint-Valentin, cette journée de célébration capitaliste de la cishétéronormativité ? Nous aussi.

Fuck Cupidon ! Le Poisson te propose une soirée très 🔥HOT🔥 dédiée au Post-Porn, ce mouvement de rébellion féministe et queer qui déconstruit le male gaze et les normes cis-hétérosexuelles dominant la pornographie. 👅💦

❗️ Contenu sexuel explicite ❗️

⚡ Entrée libre avec participation au chapeau pour les artistes.

Prix conseillé : 5 euros ⚡

·•●★ PROGRAMME DE LA SOIRÉE ★●•·

🔥 19h : ouverture du bar et possibilité de consommer un délicieux plat du jour vegan. 3 tarifs sont disponibles avec le même plat pour tou•te•s et chacun•e paye selon ses moyens.

🔥 21h :

1/ Projection du court-métrage SLUT de Les PéPé.e.s

SLUT est un film BDSM et sensuel où la chair se mélange avec la corde, la cire, le cuir et beaucoup d’humidité...

SLUT est un des films créés par Les Pépé.e.s, un collectif qui travaillent autour des images pornographiques, en mettant en jeu leurs corps et leurs regards, dans une démarche politique féministe, queer et trans. De manière DIY, iels inventent, contournent, transforment, et s’extraient de leurs images pour les performer, les installer, converser avec.

2/ Performance de Maria Veneno, performeuse et actrice porno queer BDSM

L’amour est une pathologie.

* Sorcellerie * hystérie * trouble de la personnalité dépendante…

* Féminité * pulsions sexuelles * pathologisation du désir…

En dehors de l’amour et de la folie, où est la place que les corps féminisés possèdent pour explorer leur potentiel ?

Quels imaginaires collectifs et guerres d’archétypes se jouent sur nos sexualités ?

Est-elle, la folie, une façon d’échapper aux diktats d’amour romantique et soin des autres ?

Entre la répression et le jugement, entre le DSM et les centres d’enfermement médicaux ; les corps féminisés subissent, résistent, explosent…

L’amour est une pathologie, c’est une performance qui explore les corps possibles des féminités folles, sa construction sociale aux mains de la psychiatrie moderne et son rapport à l’amour et au sexe.

Daddy, daddy, you bastard, I’m through. (Plath 1962)

Possibilité de payer vos consommations en Zinne, monnaie locale et citoyenne bruxelloise. Pour plus d’infos : http://www.zinne.brussels/

Nos totebags seront aussi en vente lors de l’événement.

♿️ Accès PMR (y compris les toilettes) / Pas de parking / Possibilité de nous contacter pour tous besoins spécifiques car l’objectif est que l’événement soit le plus accessible possible.

Afin de reprendre le pouvoir sur nos corps et d’en célébrer la diversité, le Poisson sans bicyclette a créé le projet “De Tous Corps” pour élargir le champ des représentations sur les corps et sexualités, en dehors des normes et injonctions sexistes, racistes, validistes, grossophobes, cisgenres, hétérosexuelles, etc, qui nous confinent dans une seule manière d’être et de penser. Au delà d’une réappropriation de nos intimités, nous vous invitons à co-construire avec nous un regard féministe et politique sur cet enjeu. Le projet prendra place d’octobre 2019 à mai 2020.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et d’Alter Égales.