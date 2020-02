Un café féministe

Un dimanche par mois joins-toi à nous pour transformer l’agitée en Café féministe !

L’espace sera en mixité choisie, sans hommes cisgenres.

Où et quand ça se passe ?

La prochaine rencontre aura lieu le 16 février 2020 à partir de 15h.

On se retrouve à l’Agitée au 114 rue Gaucheret, Bruxelles.

Pour plus d’info : agitee@riseup.net

Pourquoi ça se passe ?

Car nous sommes nombreu.x.ses à ressentir le besoin de se rencontrer autour de nos diverses convictions féministes et humaines. L’agitée offre un espace sécurisant dans lequel on peut être entendu.e.s et surtout écouté.e.s. Nous en faisons un endroit où l’on peut rencontrer des allié.e.s, créer et/ou renforcer nos solidarités, partager nos expériences, nos lectures, nos projets, nos doutes, nos difficultés... Ici nos problèmes ne sont plus personnels mais collectifs, nous y réfléchissons ensemble pour trouver comment y faire face. N’ayez pas peur de venir avec toutes vos facettes, ici les arlequin.e.s sont toujours les bienvenu.e.s !

Comment ça se passe ?

Un dimanche par mois, on se retrouve de 15h à 18h autour d’un bon thé chaud et de quelques biscuits. Dans un premier temps nous prenons simplement le temps de se rencontrer et de se présenter les un.e.s. aux autres. Dans un second temps viendra un moment de discussion de groupe où l’on prend la parole librement pour que chacun.e puisse faire part de ses expériences face au sexisme. Qu’elles soient problématiques ou constructives, qu’elles touchent à vos vies affectives ou à vos aspirations militantes, qu’elles se passent sur votre lieu de travail ou ailleurs, vos histoires seront toujours les bienvenues et recueillies avec l’écoute et la bienveillance qu’elles méritent. Si l’envie vous prend de partager une découverte vous pouvez également venir accompagné.e.s de livres, vidéos, photos, sons...

Les enfants sont bienvenus. Si possible, prévenez-nous par mail s’ils vous accompagnent afin de faciliter l’organisation de l’accueil. (agitee@riseup.net).

Ce sera avec grand plaisir qu’on t’accueillera, ramène tes biscuits, tes histoires et tes multiples facettes !