Rhizome avec le soutien de Rencontre des Continents vous propose de vous plonger dans un documentaire retraçant la lutte contre la mise en place d’un barrage à Couvin fin des années 70 ; avec la présence du réalisateur, Benjamin Hennot.

La Bataille de l’Eau Noire nous montre comment des habitants de la Wallonie, armés de leur seule volonté de défendre la terre qui les a vu grandir, sans disposition/formation particulière au militantisme radical, ont su employer des modes d’actions toujours plus créatifs et diversifiés afin de faire reculer le gouvernement sur un projet de barrage qui menacait la région. Cette histoire fait écho à notre actualité.

En effet la politique des grands travaux inutiles et imposés à tous a toujours cours en Belgique. La course au profit détruit et détruira encore. Ces projets rencontrent parfois des résistances comme ce fut le cas pour la Maxi-Prison de Haren ou en ce moment à la Zablière de Schoppach à Arlon ou contre le Contournement Nord de Wavre. D’autres projets moins connus comme Néo 1 et 2 sont en cours ou le Bois du Val qui est également menacé. La liste est longue.

Cette projection a pour but de faire découvrir ou redécouvrir cette lutte inspirante au regard de ce que nous vivons aujourd’hui. Elle permettra également de faire le lien avec les luttes actuelles sous forme d’un débat horizontal.

Programme :

Accueil 19h (il y a aura de quoi grignoter et boire)

Projection 19h30

Questions au réalisateur, Benjamain Hennot (15 minutes)

Petite pause

Débat en trois groupes de 21h à 21h30

Mise en commun des réflexions

Où :

Maison de la Paix à Ixelles (rue van Elewyck 35)