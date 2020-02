Projection d’un documentaire suivi d’une discussion-débat avec la réalisatrice et la secrétaire du Secours Rouge International.

La soirée débutera avec la projection d’un documentaire de 27 minutes sur la vie à Qamichli. Le court-métrage nous donne une idée des réalités contradictoires à Qamichli, principale ville de la fédération autonome de la Syrie du nord-ouest.

La projection sera suivie d’une discussion avec la réalisatrice et la secrétaire du Secours Rouge International qui a passé plusieurs mois au Rojava. Elle était présente lors du début de l’agression militaire turque le 9 octobre, et a vécu la tentative d’occupation.

Depuis 2015, elle a visité la région à plusieurs reprises et a suivi les différentes phases du processus révolutionnaire dans le Nord de la Syrie.

Cette discussion fera suite à celle organisée début décembre au local Sacco-Vanzetti.

Avant la soirée, l’exposition "Rojava, le printemps des femmes" sera accessible dès 17h.