[Ciné-Débat] Avant la prison, déjà la prison ?

On pose souvent la question de l’après prison, à quel point la détention perdure dans ses conséquences, à quel point il est dur d’en sortir.

Le 19 février, nous voulons poser une question différente. A quel point la prison est-elle déjà présente dans la vie des personnes avant qu’elles n’y rentrent officiellement ? A quel point une certaine classe de la population y est-elle destinée de par le contexte social ? Qui est visé par la taule et comment elle s’impose comme destin ?

A 19h30, Accueil et pop-corn.

A 20h, début de la projection du film La raison du plus fort .

Synopsis : Dans une banlieue en France, une usine se ferme, une prison se construit juste en face. Le film part de ce constat et posera différentes questions...

Un moment de discussion est prévu après la projection.

On vous y attend !





La Flaque est un F.oyer de L.uttes A.nti-C.arcérales permettant du soutien aux proches et aux ex-détenu.e.s, abritant plusieurs luttes contre l’enfermement et le système oppresseur, mis à disposition aux initiatives sociales du quartier et se définit comme un lieu anti-discriminations.