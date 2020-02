Drink de rentrée de l’USE

L’Union syndicale étudiante (USE) t’invite à son drink de rentrée, l’occasion de rencontrer ton syndicat dans une atmosphère détendue et discuter autour d’une bière ou d’un soft ! ☀️

Ce sera pour toi une occasion de faire un premier pas vers l’engagement syndical ou encore de nous poser une question sur un problème que tu as rencontré à l’ULB, ou même tout simplement pour venir débattre.

Qui sommes nous ? ✊

L’USE est un syndicat étudiant qui s’implique depuis plusieurs années pour défendre les droits étudiants et en gagner de nouveaux, pour que chacun.e soit informé.e de ce qui se passe dans son université et pour organiser des événements afin que les choses bougent ! 📢

Nous voulons casser l’isolement des étudiant-e-s face à leur employeur-euse, aux autorités, aux secrétariats et à leurs profs en nous organisant collectivement !

>>> EN PRATIQUE :

☞ Où ? Rendez-vous à l’ULB, au local de l’USE (105 avenue Buyl) : il y aura des guirlandes à l’entrée !

☞ Quand ? Le 13/02 à 18h30

☞ Plus d’infos sur l’USE : https://use.be/a-propos/