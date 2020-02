Ride #8 des Déchaîné·es

(EN/NL below)

Tous les 3e vendredis du mois, ride à vélo en mixité choisie (sans homme cis) dans Bruxelles

>> Parce que l’espace public est un espace oppressif, conçu par et pour ceux qui l’occupent et y dominent. Un espace de violences : répression policière, harcèlement de rue, sentiment d’insécurité, agressions sexistes, transphobes, homophobes, etc.

>> Parce que nous avons la force de lutter : nos vélos, nos voix, notre solidarité et notre sororité sont nos armes.

🚴‍♀ QUAND ? Le vendredi 21 février, 18h30 (Accueil et info. Départ à 19h)

🚴‍♀ OÙ ? Départ Place du Trône, nous parcourrons ensuite les rues de Bruxelles.

🚴‍♀ COMMENT ? À vélo, avec nos pancartes, nos slogans, nos lumières !

>> Parcours facile et accessible dans la mesure du possible : plat, sans rails de tram ni pavés. Parcours entre 30 minutes et 1h selon les saisons. En cas de mauvais temps, arrivée dans un lieu couvert.

>> Dans un souci d’inclusion, nous voulons mettre en place toutes les mesures nécessaires pour que chacun.e se sente en sécurité lors de nos événements et puisse y participer. Nous sommes donc ouvertes à toutes les suggestions et prêtes à répondre aux besoins de chacun.e. Néanmoins, les ride sont militantes et ont vocation à déranger et à troubler l’ordre dominant dans l’espace public. Nous ne pouvons donc pas garantir qu’elles se passent sans tension. N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter !

>> par mail : dechaine-es@riseup.net

>> sur notre page facebook.

>> sur notre blog : https://dechainees.noblogs.org/

✊ DÉCHAINÉ•ES est un jeune collectif bruxellois, féministe et indépendant, qui a choisi le vélo comme outil d’émancipation et de lutte collective. À travers diverses activités en mixité choisie (rides mensuels, ateliers de mécanique, etc.), nous voulons créer un espace sécurisant et inclusif, au sein duquel les voies de lutte pourront être dégagées, les expériences partagées et les savoirs transmis, pour toutes les personnes opprimées par le patriarcat.

** Nos événements se veulent les plus sécurisants possible. Les propos et comportements sexistes, transphobes, racistes, virilistes, validistes, etc., ne seront pas tolérés.

// EN //

Every 3rd friday of the month, feminist bike ride. For women, trans, non binary & gender fluid folks only.

>> Against domination logics in public space.

>> For the use of bicycle as a mean of emancipation and collective struggle.

🚴‍ 21th of february, at Place du Trône, 18:30 (departure at 19h)

✊ Bring your banners, flags and slogans !

>> Easy and accessible ride (as far as possible) : no tram rails, no cobblestones). Between 30’ and 1 hour, depending on the seasons. In case of bad weather, point of arrival in a covered location.

>> We try to take measures so everybody feel safe and included. We are open to any suggestions and ready to answer to specific needs. However, our rides aim to be subversive and to disturb the dominant order in public space. We cannot ensure a tension-free ride. Please feel free to contact us if you want to discuss this matter.

Contact us : dechaine-es@riseup.net or here on facebook.

** We want our events as safe as possible. Any sexist, transphobic, racist, virilist, validist... comments or behaviours will not be tolerated.

// NL //

Elke 3de vrijdag van de maand, feministich fietstocht. Alleen voor vrouwen, trans, non-binaire & genderfluide personen.

> Tegen de logica van overheersing in de publieke ruimte.

> Voor het gebruik van de fiets als middel tot emancipatie en tot collectieve strijd.

🚴‍♀ 21 februari, aan Troonpoort, 18:30 (vertrek om 19u)

✊ Neem uw borden, vlagen en slogans !

Traject tussen 30 minuten en 1u volgens de seizoenen. Bij slecht weer is de aankomst voorzien op een overdekte plaats.

Contact ons : dechaine-es@riseup.net of hier op facebook.

** we willen onze evenementen zo veilig als mogelijk. Seksistische, transfobe, racistische, validistische, etc.uitspraken of gedragen zullen niet getolereerd wo