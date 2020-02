Apéro d’info / Partir en volontariat international

Volontariat à l’étranger : où, comment et pourquoi ? Comment éviter les pièges du volontourisme ? Venez à nos Apéros d’info pour découvrir le SCI et ses projets et partenaires, rencontrer nos anciens volontaires et poser toutes vos questions !

Chaque année le SCI-Projets Internationaux et ses partenaires locaux organisent des projets de volontariat sur les 5 continents.

Rejoignez d’autres volontaires venus de différents pays le temps de 2-3 semaines pour contribuer au projet d’une association, passer du temps dans une communauté, découvrir une autre culture, un autre pays et ses habitants…

Les domaines d’action de nos associations partenaires sont très diverses : animation avec les jeunes et enfants, préparation d’un festival (musique, théâtre …), nettoyage d’une réserve naturelle et reforestation, travail dans un potager collectif, rénovation ou éco-construction... Il y en a pour tous les goûts ! Il est possible aussi de partir à long terme (2 à 12 mois).

Découvrez toutes nos activités sur :

www.scibelgium.be