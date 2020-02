Invitation à une soirée de rencontre et de discussion autour du réseau de télécommunication dit « 5G », dans le cadre des nombreuses initiatives de remise en question et de lutte ouverte contre sa mise en œuvre.

Le déploiement planétaire (et spatial) du réseau 5G est accompagné de force propagande et d’un enthousiasme ostensible de certains groupes qui y trouvent des intérêts certains. Pour d’autres, il soulève de pressantes questions sur les plans sanitaires, de la production de données et de leurs usages, de l’extension des moyens de contrôle, des conditions et des conséquences de l’extraction des matériaux requis pour la fabrication des appareils, et, au-delà, des inquiétudes quant à la vision du monde que ce déploiement implique et configure en même temps. (Voir, entre autres, ici – stop5g.be)

La soirée est proposée comme un moment de rencontres entre des personnes qui disposent de connaissances techniques, juridiques et pratiques au sujet du réseau 5G (actuel et futur), des personnes qui cherchent à s’informer, d’autres encore qui s’organisent pour s’y opposer – voire celles qui font les trois à la fois ; et pour en discuter les enjeux, et explorer les raisons et les moyens de résister à son actualisation.

Elle est organisée avec des membres d’Inter-Environnement Bruxelles, dont le journal « Bruxelles en Mouvement » a consacré un numéro au « monde de la 5G » (exemplaires disponibles au Steki et ici – IEB / BEM 302) ; et elle s’inscrit dans un cycle de rencontres sur le thème de « la ville et l’aménagement du territoire » (note : voir soirée du 15/02 – « Quartiers vivants »), et plus spécifiquement ici dans sa déclinaison « Smart Cities ».

Rendez-vous le mardi 11 février.

Accueil buvette à 18h, discussion à 19h.

(Durant la soirée, nous pouvons éteindre le modem et proposer de mettre les appareils émetteurs dans l’autre pièce.)