𝗣𝗼𝘂𝘀𝘀𝗶𝗻𝘀 ! 𝗢𝗨 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗹’𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗲 𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲 𝘀’𝗼𝗰𝗰𝘂𝗽𝗲 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝘀 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝘂𝘅…𝗲𝘁 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝘀 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗶𝗻𝘀.

Venez à la découverte de l’élevage intensif, un monde chatoyant et plein de surprises ! Vous verrez comment en moins d’un siècle l’être humain a su adapter, calibrer et rationaliser les animaux pour en faire de jolis produits. Vous apprendrez aussi en quoi le système capitaliste qui le soutient est vertueux, écologique, à l’écoute des animaux, des ouvriers et des agriculteurs qui travaillent pour lui. Poussins ! Ca parle aussi aussi de l’enfance, du lien, de notre alimentation et du sens du travail, s’il y en a un. ; ) …Et bon appétit bien sûr.

Cette conférence est née de la formation « Monte ta conf », animée par L’ARDEUR (collectif de formation animé par Katia Baclet), durant la période 2019/2020.

Laurent Chinot est monteur image dans l’audiovisuel et citoyen curieux qui aime voir ce qui se cache derrière les apparences.

