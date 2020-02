L’exposition The Great Wall of Vaginas de l’artiste britannique Jamie McCartney n’avait qu’un seul défaut : il s’agissait techniquement de centaines de moulages de vulves et non de vagins... Mais ne soyons pas pointilleux.ses et honorons son travail plein d’humanisme et d’acceptation de soi avec cet atelier amusant et body positive.

Venez faire un tirage en plâtre de n’importe quelle partie de votre corps, découvrez votre vrai moi et repartez avec un cadeau pour cette personne spéciale dans votre cœur !

Atelier animé par Jean Jacques Valette

Quand ? samedi 15 février de 14h à 17h (c’est en libre passage, la pause de plâtre dure 15min, après il y aura un coin cosy pour se rencontrer et papoter)

Où ? à l’Hôtel Flambeau - 150 avenue Lambeau - 1200 Bruxelles

Prix ? Contribution libre et consciente sachant que Jean Jacques vient de Paris et que les frais de matériel coûte 100€

Pour qui ? En mixité choisie, sans mecs cis.

Confirmation présence + infos : 0499/31.60.03

Retrouvez le travail de Jean Jacques sur Instagram.com/Moulagesintimes/"