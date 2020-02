Discussion non mixte sur l’amour, les relations, et le sexe

Hey ! Lundi on se retrouve à l’anarchive (131 avenue Buyl à ULB) pour parler de relations, d’amour, de sexe, tout cela en non mixité choisie ! Entre meufs, on se sent souvent plus à l’aise pour parler. Alors si ça t’intéresse,viens à 18h ce lundi, il y aura des chips, des bières,et du jus 😉

Bisous bisous ! A faire tourner aux copines 😗