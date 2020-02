Contre la venue du MR sur l’ULB !

Pour dénoncer une politique libérale qui nuit à l’enseignement supérieur, nous aimerions tracter avant la conférence de Glatigny, ministre de l’enseignement supérieure (MR), sur l’ULB. Pour ce faire, nous donnons rendez vous à toute personnes interessées par ce tractage de nous rejoindre au local de l’USE à 17h45 pour préparer le tractage et plus si affinités. Nous organisons ceci avec divers cercle politique de l’ULB (BDS, Cercle de socio-anthropo, USE...), mais il est évident que toute personne voulons participer à cette action est la bienvenue.

Notre tract portera avant tout sur le sous-financement de l’enseignement, la difficulté d’accès aux bourses, le minerval des étudiant.es étranger.es (glatigny voulant revenir sur la décision de geler le minerval), ainsi que sur le manque de représentation des « minorités » dans le corps académiques et de la recherche.