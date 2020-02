Le Cercle du Libre Examen vous convie à sa conférence "Les éternels obstacles au droit à l’avortement".

Nous tenterons de cerner à quels obstacles le droit à l’avortement, droit pourtant fondamental, fait face, de l’Amérique Latine à l’Europe.

Pour ce faire, nous accueillerons la sociologue, professeure de sciences politiques à l’ULB - Université libre de Bruxelles et ancienne présidente de l’ Université des Femmes Bérengère Marques-Pereira. Elle a fait de la citoyenneté politique des femmes un de ses sujets de prédilection et viendra nous parler des obstacles au droit à l’avortement dans l’espace européen.

Nous aurons également le grand honneur d’accueillir Mario Pecheny, professeur de sciences politiques et de sociologie de la santé à l’ Universidad de Buenos Aires. Ses recherchent sont centrées sur la politique et les droits en matière de genre, sexualité et santé en Amérique latine. Il nous exposera son analyse des entraves au droit à l’avortement en Amérique Latine.

Entrée Libre

Mardi 25 février 20h00

Campus Solbosch de l’ULB

LOCAL A DETERMINER

