« Tout va bien se passer, petite souris. Quelque chose d’entièrement différent de tout ce qu’on peut s’imaginer » – Ronald M. Schernikau, in so schön

Ciné Libertaire et lancement du Front Q de l’UCL :

L’Union Communiste Libertaire, accueilli par le Ciné Club de l’INSAS, est fière de vous annoncer le lancement de son front Q*, qui vous invite à sa première édition du ciné libertaire mensuel, où l’on projettera le film proto-utopique, entre documentaire et fiction, 🎬 SO PRETTY (1) de la réalisatrice, monteuse, critique et actrice transgenre née à Brooklyn, Jessica Dunn Rovinelli

Celle-ci offre le portrait d’une génération, cette jeunesse transgenre avec laquelle elle s’identifie, en réunissant des moments, aussi fugaces qu’éternels, de ses promenades, conversations, déjeuners, pratiques sexuelles et évasions nocturnes en discothèque, ainsi que de sa présence à des manifestations politiques ou en faveur des collectifs LGTBI+.

Tonia (incarné par la réalisatrice) est une artiste transgenre allemande qui se rend à New York pour préparer une exposition sur l’écrivain gay et communiste Ronald M. Schernikau. L’autre grande raison de son voyage, c’est qu’elle veut retrouver son petit ami américain Franz avec lequel elle a une relation à distance. À son arrivée, elle est accueillie dans la communauté queer polyamoureuse dont fait partie Franz. Là, elle va connaître de nouveaux amis et amants.

Le drame romantique semi-biographique de Schernikau, qui se passait à Berlin Ouest dans les années 1980, est ici transposé au New York de 2018. Le héros ne s’appelle plus Tonio mais Tonia. Les deux couples gays polyamoureux du livre sont à présent des membres d’une petite communauté transgenre. Ainsi, l’exploration et la libération homosexuelle qui étaient l’axe du texte originel ont été remplacées par une nouvelle bataille tout à fait actuelle : celle qui veut éradiquer la division binaire des sexes des êtres humains.

*Q pour Queer. Prononcer : cul

Nous invitons les personnes qui s’identifient comme Queer, et qui partagent notre dégoût face aux tendances de dépolitisation et d’hétéro-normalisation de la part d’une certaine société gay consumériste, raciste, capitaliste, transphobe, et classiste à nous rejoindre, pour construire ensemble le projet d’une émancipation queer radicale. Le front Q s’organisera en non-mixité Queer, et se donnera les objectifs définis en auto-gestion, en accord avec le fonctionnement spécifique du Communisme Libertaire, et de sa stratégie révolutionnaire. En tant qu’un des fronts de l’UCL Bruxelles, le front Q bénéficiera du soutien, des supports et de la force des camarades allié.e.s d’autres fronts quand sollicité.e.s.

(1) Libre adaptation du roman-scénario “et quand le prince dansa avec le cocher, ils étaient si beaux (so pretty dans le texte original, ndlt.) que toute la cour a défailli. Un film utopique” de l’Allemand Ronald M. Schernikau.

Accès

Ciné Club de l’INSAS

Salle 35mm (N120)

Rue Thérésienne, 8 – 1000 BRUXELLES

Métro lignes 2 et 6 Porte de Namur

Bus 54, 71 Matongé