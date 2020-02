Atelier d’autodéfense numérique - Installer Linux : Comment s’y prendre ?

Que tu sois un·e geek chevronné·e ou que tu ne comprennes rien aux technologies, sois la·e bienvenu·e pour chipoter à ton ordi ou à ton téléphone et discuter rapport à l’informatique, à la technologie, au monde.

Face aux problèmes informatiques, seul·e, on est souvent désarmé·e. Mais en partageant nos astuces, nos peurs et nos délires, nous pouvons nous renforcer et commencer à affronter le Léviathan technologique !

Lors de cet atelier, on propose de se focaliser sur l’installation de Linux mais on fera en fonction des envies et des besoins des gens présents (se débarrasser de Google, masquer son identité sur le net, chiffrer ses e-mails ou son disque dur, etc.)

Si tu as l’occasion de venir avec une clé USB vierge de 8Go ou plus, on pourra te créer une clé TAILS.

Si tu souhaites installer Linux sur ton ordi lors de l’atelier, c’est mieux si tu peux sauvegarder tes données à l’avance ou venir avec un disque dur externe.