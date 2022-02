✊📢 POUR LA REGULARISATION, CONTRE L’EXPULSION : SOLIDARITÉ AVEC LES OCCUPANT.ES DE KBC

Rassemblement à 14h devant le baîtment KBC occupé par le Collectif Zone Neutre

(métro Yser / tram Sainctelette)

La Coalition européenne d’action pour le droit au logement et le droit à la ville (CEA) appelle tous les mouvements et habitant.es de Bruxelles et de Belgique à un rassemblement devant le KBC occupé ce dimanche à 14h. La CEA est un réseau d’organisations de base et d’initiatives locales impliquées dans les luttes pour le droit au logement et à la ville dans toute l’Europe.

Lors de notre réunion qui a demarre à Bruxelles le 18 février, nous avons rencontré des camarades du collectif zone neutre KBC et nous avons appris leur lutte pour la reconnaissance des personnes dites sans-papiers. Les occupations sont constamment menacées d’expulsion tout au long de l’année, la municipalité de Molenbeek à Bruxelles a déclaré vouloir expulser l’occupation du KBC le 31 mars prochain. Nous sommes pleinement solidaires des occupant.es menacé.es d’expulsion et nous soutenons leurs demandes raisonnables et modestes.

Nous condamnons la menace d’expulsion des 200 personnes vivant à l’occupation KBC. En outre, la CEA ne cessera de lutter contre toute expulsion partout.

Nous luttons également aux côtés de nos ami.es et camarades pour la liberté de mouvement et la liberté d’établissement pour toutes et tous. Notre Coalition lutte contre toute forme de discrimination, qu’elle soit raciste, fondée sur le genre, sur l’orientation sexuelle, ou pour des raisons politiques, de classe ou religieuses.