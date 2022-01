Évènement de L’union des sans papiers pour la Regularisation et Ligue des droits humains

❗ Audience au tribunal : venez soutenir les grévistes ! ✊

[🇧🇪 Nederlands hieronder]

❗ Action en justice contre l’Etat belge !

Ils étaient plus de 470 « sans-papiers » à entamer une grève de la faim pour demander des critères clairs de régularisation. A l’issue de cette grève qui aura duré deux mois, des lignes directrices ont été clairement exprimées par le Secrétaire d’État devant les représentants des grévistes, prenant notamment en compte les éléments d’ancrage et d’intégration en Belgique.

3 mois plus tard, les premières décisions tombent, et prouvent que les lignes directrices n’ont pas été respectées : la grande majorité des demandes sont rejetées, alors même que ces refus concernent des dossiers qui présentaient toutes les conditions favorables évoquées lors des négociations (éléments d’intégration, ancrage durable, famille en Belgique, promesses d’embauche…)

Non seulement le Secrétaire d’Etat a trahi sa parole, mais un haut-fonctionnaire de l’Etat, (Freddy Roosemont, Directeur de l’Office des Etrangers), a publiquement menti en assurant qu’il n’y avait jamais eu d’accord.

👉 Pour en savoir plus, voir le reportage de 25 minutes réalisé par Tout Va Bien :

https://www.youtube.com/watch?v=kaKeKplTMzs

Suite au non-respect des engagements pris, plusieurs grévistes ont décidé d’introduire une action en justice contre l’État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile à la Migration, M. Sammy Mahdi.

Ce mercredi 2 février, les grévistes, rejoints par la Ligue des Droits Humains et le CIRE, démontreront devant le tribunal que ces décisions engendrent la violation de plusieurs droits fondamentaux.

➡ L’audience aura lieu ce mercredi 2 février à 9h au Tribunal de Première Instance à Bruxelles.

❗ Le rassemblement de soutien aura lieu AVANT L’AUDIENCE : rendez-vous à 8h, place Poelaert !

❗ AU PROGRAMME :

🎤🎶🥐☕ Prises de parole, animations, et p’tit dej solidaire !

📣 Venez nombreux.ses pour dénoncer ce scandale politique, et demander que justice soit rendue aux grévistes !

Nous, citoyens et citoyennes, refusons le mensonge d’Etat et exigeons l’application des lignes directrices et le respect des règles démocratiques.

👉 RDV ce mercredi 2 février, à 8h, Place Poelaert.

❗ Gerechtelijke stappen tegen de Belgische staat !

Meer dan 470 mensen zonder papieren zijn afgelopen mei in hongerstaking gegaan om duidelijke criteria voor regularisatie te eisen. Aan het einde van deze staking, die twee maanden heeft geduurd, heeft de staatssecretaris ten overstaan van de vertegenwoordigers van de stakers duidelijke richtlijnen gegeven, waarbij rekening werd gehouden met de elementen van verankering en integratie in België.

Drie maanden later vielen de eerste beslissingen, waaruit bleek dat de richtlijnen niet waren nageleefd : de grote meerderheid van de aanvragen werd afgewezen, hoewel deze weigeringen betrekking hadden op dossiers die alle gunstige voorwaarden bevatten die tijdens de onderhandelingen waren genoemd (integratie-elementen, langdurige verankering, familie in België, tewerkstelling, enz).

Niet alleen heeft de Staatssecretaris zijn woord gebroken, maar ook een hooggeplaatste ambtenaar van de Staat (Freddy Roosemont, directeur van de dienst vreemdelingenzaken) heeft publiekelijk gelogen en verzekerd dat er nooit een overeenkomst was geweest.

👉 Voor meer informatie, zie de 25 minuten durende reportage van Tout Va Bien :

https://www.youtube.com/watch?v=kaKeKplTMzs

Ten gevolge van het niet naleven van de overeenkomsten die zijn gesloten, hebben verscheidene stakers, besloten gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.

Voor de rechter zullen de stakers, met de Ligue des Droits Humains en de CIRE, aantonen dat de genomen beslissingen verschillende grondrechten schenden.

➡ De zitting vindt plaats op woensdag 2 februari om 9 uur voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

❗ De steunbetuiging vindt plaats VOOR DE ZITTING : verzamelen om 8 uur, Poelaertplein !

❗ PROGRAMMA :

🎤🎶🥐☕ Toespraken, animaties en solidair ontbijt !

📣 We hebben zo veel mogelijk mensen nodig om dit politieke schandaal aan de kaak te stellen, en om gerechtigheid te eisen voor de stakers ! We hopen jullie in groten getale te mogen ontvangen.

Wij, burgers, weigeren de leugens van de staat en eisen de toepassing van de richtlijnen en de eerbiediging van de democratische regels.

👉 Afspraak op woensdag 2 februari, om 8 uur, Poelaertplein.