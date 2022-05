10 ans de révolution au Rojava : discussions, films, concert

Cette année marque les 10 années de la révolution au Rojava. 10 années de construction démocratique dans le nord-est syrien. Durant cette période, d’innombrables communes de quartier, des académies populaires, des coopératives, des maisons de femmes, des unités d’auto-défense populaire ont vue le jour.

Mais ces 10 années étaient aussi marquées par la guerre contre l’État islamique et ses cellules dormantes, par les incursions militaires turques, par un embargo économique. A l’heure actuelle, Erdogan renouvelle ses menaces d’une invasion massive de la région.

Autant dire qu’il est grand temps de faire le point sur les acquis de la révolution et les menaces qui pèsent sur la région actuellement.

Alors si vous voulez en savoir plus sur la révolution du Rojava, vous mettre à jour sur la situation actuelle, savoir comment vous impliquer – ou simplement apprendre des chants révolutionnaires kurdes –, cet événement est pour vous :

16h : Présentations et discussions avec des représentant-e-s du mouvement kurde, des activistes et des chercheur-se-s

Situer le Kurdistan dans son contexte géopolitique

Connaître le mouvement des femmes kurdes et la jineolojî et leur rôle dans la révolution du Rojava

Point actualité sur la situation de guerre au Kurdistan

Présentation des campagnes de solidarité internationale en cours



18h : Projection de documentaires sur le Rojava et d’autres parties du Kurdistan

Maxmur, fleurir au désert, 2020, 30 min

Irak : retour au Sinjar, Mylène Sauloy, 2022, 25 min

Women’s revolution, Kongra Star, 2020, 24 min



20h : Musique !