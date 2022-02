15h : Finissage de l’exposition "Vos toilettes propres, nos propres papiers !" avec ciné-rencontre à 19h

Dans le cadre de l’exposition « VOS TOILETTES PROPRES, NOS PROPRES PAPIERS ! », le film “Auprès d’elle” sera projeté le 12 février 2022 à 19h00 au DK.

Cette projection sera suivie d’une rencontre avec les réalisateurs, le Gsara et des militantes de la Ligue des travailleuses domestiques de la CSC-Bruxelles.

Synopsis

“Ce n’est pas un simple boulot, c’est un travail avec elle. Elle n’aime pas que j’appelle ça un boulot. Elle veut que je fasse partie de la famille.” Meliza est Philippine, Noêmia arrive du Brésil, Petrica vient de Roumanie. Elles partagent la vie de personnes âgées qui ne peuvent plus rester seules. Elles les aident. Elles les lavent et les habillent. Elles cuisinent et nettoient. Elles les accompagnent. Elles accomplissent les gestes essentiels et prononcent les mots simples qui réconfortent celles dont la famille est éloignée et que la solitude ou la maladie rapprochent de la mort. “Parfois elle me demande : qui es-tu ?” Meliza, Noêmia et Petrica sont celles qui restent auprès d’elles, jour et nuit.

PAYS : BE

ANNÉE : 2021

DURÉE & FORMAT : 52 MIN HD

RÉALISATION : Benjamin Durand, Chiara Giordano

PRODUCTION : GSARA asbl, ULB (Germe)

Équipe

IMAGE : Benjamin Durand

MONTAGE IMAGE : Pauline Piris-Nury

MONTAGE SON : Maxime Thomas, Jean-Noël Boisse

MIXAGE : Jean-Noël Boisse

ÉTALONNAGE : Jean Minetto

DISTRIBUTION : GSARA absl

Infos pratiques :

Jauge maximale de 50 personnes

Réservation souhaitée : camilletrinquet@gmail.com

https://m.facebook.com/events/1666422277042048?acontext=%7B%22source%22%3A%2298%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&aref=98&paipv=1&av=1504231479882404&eav=AfbWU5vOOLR3VLLW2xiEJNNpVaBvgXgaMAoTdgaByhFh0mv7uCvyj30zDpNS_OB0gfRqEt1MHZfCF_XvFk9_lccH

https://nuage.aadtp.be/apps/calendar/embed/BpDLKpgytWKw8Rod/dayGridMonth/now

https://gsara.tv/catalogue/fiche.php?idproj=37