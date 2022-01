16 ième épisode de l’émission radio "A la cloche de Bois" sur la gentrification à Bruxelles

Dans ce 16ième épisode de l’émission "A la cloche de bois" on parlera surtout de gentrification. Par gentrification, nous désignons toutes formes de réaménagements des espaces populaires en espaces à l’avantage et à l’image des classes moyennes ou supérieures. Ce réaménagement peut ensuite recouvrir des formes très diverses d’une ville à d’autres, d’un quartier à l’autre dans une même ville, selon Matthieu Van Kriekingen, l’auteur du livre "Contre gentrification". On commencera l’émission avec un tour de l’actualité sur la question du logement. Puis on passera le début d’une longue interview avec Mathieu Van Kriekingen sur ce phénomène de gentrification, en particulier à Bruxelles. On vous présentera ensuite la première édition de la gazette intersquat/occupe "Bullozer" dans laquelle on parle projets immobiliers et occupations. On donnera justement la parole aux habitants de l’occupation de la "Zone neutre" menacée par un projet immobilier. Enfin, on terminera par une rencontre à trois voix qui témoignent de leur vécu du phénomène de gentrification dans le quartier des Riches claires, dans le centre-ville de Bruxelles. Et pour accompagner tout ça, M. Paul et Balthazar mettront du son sur les mots avec des impros en live.

