18 ième épisode à la cloche de bois sur le logement, squats à bxl et ailleurs

Dans ce 18ème épisode de l’émission "A la cloche de bois" on commencera l’émission avec l’actualité sur la question du logement et on parlera des actions à venir prochainement, notamment autour des Housing Action Days. On passera l’extrait d’une action devant le parti politique Défi contre les hausses du loyer . Puis on appellera, depuis le studio, deux habitantes du squat Hôtel Flambeau parce que c’ est bientôt leur 3ème anniversaire. On lancera une nouvelle rubrique, celle des petites histoires des squats à Bxl et on terminera avec la suite des actus. Pour accompagner tout ça, M. Paul et X mettront du son sur les mots avec des impros en live.

A LA CLOCHE DE BOIS est diffusé en FM à Bruxelles et en Stream partout dans le monde !

Le mercredi 9 mars à 20h30 sur Radio Air Libre 87.7 FM et

rediffusé le vendredi 11 mars à 21h sur Radio Air Libre 87.7 FM.

Le mardi 15 mars à 10h sur Radio Campus 92.1 FM

Le mercredi 23 mars à 19h sur Radio Panik 105.4 FM.

Tous les podcasts sont disponibles sur

https://alaclochedebois.noblogs.org/

Pour nous écrire : alaclochedebois@riseup.net