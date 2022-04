19ième foire du livre alternatif à Gand

Le samedi 14 may aura lieu la 19e foire du livre alternatif à Gand. avec de nombreux stands locaux et d’ailleurs, de distributeurs de bouquins, zines, affiches sur l’anarchisme, sur les luttes contre le patriarcat, le racisme, le militarisme etc. Retour ligne automatique

En plus il y aura des discussions, ateliers, débats pendant toute la journée (sur la guerre en Ucraine, le patriarcat, les violences sexuelles, l’intervention anarchiste dans les tensions sociales, la crise du logement et le squat, entre autres). Retour ligne automatique

Le soir c’est la fête avec plusieurs groupes et dj’s.

samedi 14 may, 10h-18h (afterparty à partir de 20h). Entrée libre (afterparty €5)Retour ligne automatique

’t Landhuis, Warmoezeniersweg 10 - Gand.

site web : aboekenbeurs.gent