L’humanité a le couteau sur la gorge. Le capitalisme ne se limite plus, dans sa soif de profit, à lui rendre la vie infernale : il menace son existence même.

Au delà des résistances, au-delà des fronts de luttes spécifiques, émerge le besoin d’un mouvement révolutionnaire capable de rompre avec le capitalisme et toutes les formes de dominations. Le 1er Mai révolutionnaire est l’expression de ce besoin.

Pas un défilé ritualisé, pas une cohabitation des luttes, pas une plate-forme des revendications : mais l’expression de notre volonté commune de mener un processus révolutionnaire jusqu’au bout, jusqu’à la liquidation du capitalisme et des autres systèmes de domination, de sa classe dominante, et de tout ce qui assure leur pouvoir : leur État, leur parlement, leurs lois, leurs complices “critiques”, leurs alliances et leur police.

Alliance du 1er Mai révolutionnaire





Départ à 11h de la place Morichar (Saint-Gilles)

[site web] https://1mai.xyz/tou-te-s-au-1er-mai-revolutionnaire/

[video] https://www.facebook.com/1mai.xyz/videos/707579427233764/