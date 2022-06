3 conférences sur la distribution de fanzine d’avant-hier à aujourd’hui

Pour amorcer les festivités de notre festival, nous organisons ce vendredi 17 juin, une journée de conférence à la Galerie Bortier (Bruxelles centrale).

3 conférences gratuites sur la distribution de fanzine d’avant-hier à aujourd’hui.

à 11H00 :

« de la distribution main à main à la distribution professionnelle »

avec JBGG & FLORIAN HUET

présentés par Nicolas Grolleau

à 14H00 :

« du fanatic magazine aux périodiques cartonnés »

avec DANNY DE LAET & MICHEL DELIGNE

présentés par Philippe Capart.

à 16H00 :

Point presse festival + « des placards publics aux bulletins de liaisons »

avec NICOLAS CHALUPA & PATRICE BAUDUINET

présentés par Romuald Dagry

Pour plus de facilité d’organisation, inscrivez-vous via cette adresse en précisant la/les séances désirées : inscriptionjourneedesurvie@gmail.com

Quelques informations sur nos instructeurs « survie » :

Jean Bourguignon alias JBGG est actif depuis la fin des années 80. Il distribuait lui même ses fanzines, dont sa SCIENCE INFUSE, ainsi que ceux d’autres collègues belges et étrangers.

Florian Huet auteur en charge des éditions de la poinçonneuse. Il amorce depuis peu une collaboration avec un distributeur professionnel.

Danny DeLaet est un fanéditeur de science-fiction, fantastique, bande dessinée, cinéma et dessin animé depuis 60 ans. C’est également un acteur clef dans la valorisation de la bande dessinée en Belgique.

Michel Deligne est un célèbre libraire-éditeur, il démarre en ouvrant son magasin CURIOSITY en 1972 doublé de son magazine CURIOSITY HOUSE. Il va publier des centaines de titres via Les Editions Michel Deligne.

Nicolas Chalupa alias Chanic est un auteur qui coordonnait le collectif LAZER au début des années 2000 et le COMIX STREET JOURNAL qu’il affichait dans des lieux publics avant le confinement lié au Covid.

Patrice Bauduinet alias L’empereur Patrice est un cinéaste, un fanéditeur et un auteur de bandes dessinées depuis ses 14 ans. Il a fondé la Petite Fanzinothèque Belge et « Le Petit Pangolin Illustré », fanzine distribué par la poste qui rassemble plus de 200 artistes pour 400 abonnés.

Toute la journée dès 12h, un atelier Petit Pangolin Illustré, organisé par Yopillu aura lieu dans le Magazin 16 de la Galerie Bortier. Gratuit et ouvert à toustes !

organisé par la Petite Fanzinothèque Belge x le Magazin 16 x Blow Book x Club Bimbo. x Galerie Bortier