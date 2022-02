5G - quelle démocratie ? welke democratie ? assemblée publique !

Nederlands hieronder

English below

https://fb.me/e/1SBGlTEgJ

Français :

A l’heure où les décisions législatives sur le déploiement de la 5G à Bruxelles sont reportées de mois en mois et que les modes de consultation sont plus que remis en question, une centaine de personnes se rassemblera à Bruxelles, Place St-jean, à deux pas du Parlement bruxellois pour réaliser leur propre assemblée ouverte à toutes et tous (parlementaires, citoyen-nes…) pour échanger les arguments autour du déploiement de la 5G, en toute transparence. En effet, de nombreux déficits du processus démocratique ont été dénoncés lors de la grande majorité des décisions prises jusqu’ici à tous les niveaux de pouvoir… et une crainte sur la suite est plus que fondée.

Les orateurs-trices suivants sont attendus pour alimenter les discussions en assemblées citoyennes :

Olivier De Schutter - Rapporteur spécial sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme à l’ONU

Miguel Coma - auteur de “5G - la nouvelle utopie”

Pr. Grégoire Wallenborn - ULB

Stéphanie D’Haenens - Inter-Environnement Bruxelles

Géraldine Duquenne - Justice et Paix

Antoinette Brouyaux - Associations21

David Steinmetz - sur l’électrohypersensibilité

Mathieu Verhaegen - FGTB - CGSP ALR bxl

Sébastien Gratoir - Actrices et Acteurs des Temps Présents

et bien d’autres orateurs passionnants !

Une carte blanche [1] a été publiée le samedi 8 janvier dernier dans le journal L’Echo. Elle exprime les nombreuses inquiétudes d’une trentaine d’associations et universitaires de tous horizons. Ceux-ci sont en faveur d’un déploiement de la 5G qui soit le plus limité possible au regard des enjeux de transition écologique, du faible intérêt économique et de la santé. Ce 18 février, les orateurs aborderont également d’autres enjeux : la dépendance vis-à-vis du numérique, les enjeux sociaux, et la place de l’humain face à une numérisation galopante.

Différentes propositions seront formulées et soumises à débat : un fonds numérique responsable, la réduction des normes électromagnétiques à 3 V/m (préconisée par le Conseil Supérieur de la Santé), un pouvoir de décision communal sur les déploiements technologiques qui modifient le cadre de vie de leurs citoyen·ne·s…

A prendre avec soi : un tabouret pour les assemblées citoyennes

[1] https://www.lecho.be/.../mme-articles/10/35/79/35/10357935

Nederlands :

In een tijd waarin de wetgevende beslissingen over de uitrol van 5G in Brussel van maand tot maand worden uitgesteld en de raadplegingsmethodes meer en meer in twijfel worden getrokken, zullen een honderd-tal mensen bijeen komen op het St-jeanplein in Brussel, op twee stappen van het Brussels Parlement. De bedoeling is om er hun eigen vergadering te houden en er in alle transparantie argumenten uit te wisselen rond de ontplooiing van 5G. De vergadering staat open voor iedereen (parlementariërs, burgers, enz.)

Op alle verantwoordelijkheidsniveaus werden zware tekortkomingen tijdens het democratisch proces geconstateerd en dit voor het overgroot deel van de beslissingen…en we vrezen dat dit in de toekomst niet beter zal verlopen.

De sprekers die verwacht worden :

Olivier De Schutter - Speciale Rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten bij de VN

Miguel Coma - auteur van "5G - de nieuwe utopie"

Prof. Grégoire Wallenborn - ULB

Stéphanie D’Haenens - Inter-Environment Brussel

Géraldine Duquenne - Gerechtigheid en vrede

Antoinette Brouyaux - Verenigingen21

David Steinmetz - over elektrohypersensitiviteit

Mathieu Verhaegen - FGTB - CGSP ALR bxl

Sébastien Gratoir - Actrices en acteurs van de huidige tijd

En zonder twijfel nog veel anderen !

Op zaterdag 8 januari verscheen een opiniestuk [1] in de krant L’Echo. Deze drukte de bezorgdheid uit van een dertigtal verenigingen en academici, komende uit alle lagen van de bevolking. Ze pleitten voor een zo beperkt mogelijke uitplooiingvan 5G met het oog op de uitdagingen van de ecologische transitie, het beperkt economisch belang van 5G en de factor gezondheid De sprekers gaan de 18de februari ook op andere thema’s aanraken : de afhankelijkheid ten aanzien van digitale technologie, de maatschappelijke vraagstukken en de plaats van de mens in de context van een galopperende digitalisering.

Verschillende onderwerpen zullen ter discussie worden voorgesteld. een verantwoord digitaal fonds, de vermindering van de elektromagnetische normen naar 3 V/m (aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad), gemeentelijke beslissingsbevoegdheid over de technologische ontplooiing, vermits deze een zware weerslag heeft op de leefomgeving van de burgers …

Breng mee : een stoeltje of kruk voor deze volksvergadering

[1] https://www.lecho.be/.../mme-articles/10/35/79/35/10357935

English :

At a time when the legislative decisions on the deployment of 5G in Brussels are postponed from month to month and the consultation methods are more than questioned, around a hundred people will gather in Brussels, Place St-jean, at two steps from the Brussels Parliament to hold their own assembly open to everyone (parliamentarians, citizens, etc.) to exchange arguments around the deployment of 5G, in complete transparency. Indeed, many deficits of the democratic process have been denounced during the vast majority of decisions taken so far to all new powers... and a fear about the future is more than justified.

The following speakers are expected :

Olivier De Schutter - Special Rapporteur on extreme poverty and human rights at the UN

Miguel Coma - author of “5G - the new utopia”

Prof. Grégoire Wallenborn - ULB

Stéphanie D’Haenens - Inter-Environment Brussels

Géraldine Duquenne - Justice and Peace

Antoinette Brouyaux - Associations21

David Steinmetz - on electrohypersensitivity

Mathieu Verhaegen - FGTB - CGSP ALR bxl

Sébastien Gratoir - Actresses and Actors of the Present Times

and many other exciting speakers !

A carte blanche [1] was published on Saturday January 8 in the newspaper L’Echo. It expresses the many concerns of some thirty associations and academics from all walks of life. These are in favor of a deployment of 5G that is as limited as possible with regard to the challenges of ecological transition, low economic interest and health. On February 18, the speakers will also address other issues : dependence on digital technology, social issues, and the place of humans in the face of galloping digitization.

Different proposals will be formulated and submitted for debate : a responsible digital fund, the reduction of electromagnetic standards to 3 V/m (recommended by the Superior Health Council), municipal decision-making power on technological deployments that modify the living environment of their citizens…

To take with you : a stool for citizens’ assemblies

[1] https://www.lecho.be/.../mme-articles/10/35/79/35/10357935