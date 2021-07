9 années de révolution au Rojava : Discussion autour du livre “Nous vous écrivons depuis la révolution”

Rencontre avec certaines écrivaines de l’ouvrage qui relate sous diverses formes le quotidien de la révolution du Rojava et la création des structures autonomes, autodéfense armée et civile, éducation, coopératives, démocratie de base, etc.

Ce 19 juillet marque le neuvième anniversaire de la Révolution au Rojava (Kurdistan syrien). Neuf années de libération démocratique, plurinationale, sociale dans laquelle la libération des femmes est centrale. Neuf années de résistance armée aux groupes islamistes, et aux armées des dictatures syrienne et turque.

Le Rojava est attaqué quotidiennement : blocus aux frontières, bombardements, attentats islamistes, rétention de l’eau irrigatrice, etc. La solidarité internationale, notre solidarité, doit desserrer l’étau qui menace de broyer cette expérience unique et précieuse.

A l’occasion de cet anniversaire plusieurs évenements sont organisés par différents collectifs thématisant histoire et actualité du Rojava. Les bénéfices de ces évenements seront reversés à la campagne de soutien aux combattant.e.s du Kurdistan, qui envoie des pansements hémostatiques “Celox” sur place (plus d’infos sur cette campagne sur https://shengal.xyz).