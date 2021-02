APPEL NATIONAL contre les violences policières

Le samedi 6 mars 2021, à Lille, manifestation nationale des Gilets Jaunes contre les violences policières, deux ans après les violences du Quai du Wault.

Pour toutes les victimes des violences policières, rendez-vous le 6 mars 2021 non pas pour fêter l’anniversaire du 9 mars 2019 (où Quai du Wault des manifestants et manifestantes avaient été tabassé-e-s par la police) mais bien pour dénoncer toutes les violences policières et les politiques antisociales et répressives du gouvernement.

Aujourd’hui, les victimes des violences du Quai du Wault en 2019 sont toujours dans l’attente d’une réponse de la justice, après les plaintes déposées. Le 6 mars sera l’occasion de demander justice et de dénoncer toutes les violences policières.

Cette manifestation se fera en coordination avec les collectifs gilets jaunes de Valenciennes, Maubeuge, Hazebrouck, Lille, Lens, ... Et c’est un appel national.

Un évènement "facebook" a été crée, intitulé : APPEL NATIONAL LILLE ! STOP aux violences policières. A diffuser, partager au maximum.

Soyons nombreux et nombreuses, organisons-nous pour cette manifestation,

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 6 MARS.