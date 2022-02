La nouvelle session PVLS commence bientôt !

La permanence vidéo des luttes sociales c’est un moment collectif où on choisit ensemble les sujets sur base de l’agenda des mouvements sociaux pour les soutenir et les documenter en faisant des films. C’est une sorte de "comité de rédaction de ZIN TV" où on s’organise pour les tournages et les montages. Mais c’est aussi des moments où on regarde ensemble des films et des documentaires qui nous inspirent, histoire d’avoir des références communes. La prochaine session démarrera le mardi 15 février à 13h au CBO - C’est Bon d’être Ouvert (407, Chaussée de Jette) à deux pas du métro Simonis.

Depuis sa création, ZIN TV montre à l’écran des réalités peu entendues, visibilise les mouvements sociaux, donne un espace d’expression à d’autres « expert.e.s ». Pour ce faire, nous avons mis en place « la permanence vidéo des luttes sociales (PVLS) », qui rassemble des militant.e.s sociaux et des personnes intéressées par notre démarche collective et cinématographique. Collectivement, nous choisissons les sujets à traiter et la forme à adopter pour servir le récit.

La PVLS est un espace d’apprentissage dans lequel il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences audiovisuelles spécifiques. Le principe est d’apprendre par la pratique et de manière collective. La permanence s’articule autour de rendez-vous hebdomadaires qui nous permettent d’approfondir les sujets traités, rechercher une forme adaptée mais aussi donner des retours sur les tournages ou les montages et proposer des références cinématographiques pour s’inspirer d’autres démarches. Ces rencontres évoluent selon les besoins exprimés par les participant.e.s et les mouvements sociaux.

Les films réalisés sont ensuite diffusés sur notre média en ligne et libres d’accès. Une projection publique en fin de session sera également organisée.

NOS OBJECTIFS :

Accompagner et et documenter les luttes et mouvements sociaux.

Être un lieu d’apprentissage des outils et du langage audiovisuel.

Proposer un espace laboratoire pour sortir des formes audio-visuelles dominantes.

Questionner le monde dans lequel nous vivons.

En pratique :

Les sessions hebdomadaires durent 4 heures et s’articulent autour de propositions éditoriales, de la préparation des tournages, le retour sur les tournages réalisés et des apports de références cinématographiques externes. La majorité des tournages se font en dehors de ces sessions.

Lieu des rendez-vous hebdomadaire : Le CBO, chaussée de Jette, 407, 1090 Jette.

Séance d’information : Mardi 15 février 2022 : 13h>15h

Séance hebdomadaire : tous les mardi de 13h à 17h

Mardi 22/02 : 13h > 17h

Mardi 01/03 : 13h > 17h

Mardi 08/03 : 13h > 17h

Mardi 15/03 : 13h > 17h

Mardi 22/03 : 13h > 17h

Mardi 29/03 : 13h > 17h

Mardi 05/04 : 13h > 17h

Mardi 12/04 : 13h > 17h

Mardi 19/04 : 13h > 17h

Mardi 26/04 : 13h > 17h

Mardi 03/05 : 13h > 17h

Mardi 10/05 : 13h > 17h

Mardi 17/05 : 13h > 17h

Mardi 24/05 : 13h > 17h

Mardi 31/05 : 13h > 17h

Mardi 07/06 : 13h > 17h

Mardi 14/06 : 13h > 17h

Mardi 21/06 : 13h > 17h

Mardi 28/06 : 13h > 17h

+ Projection de clôture : date à déterminer

Infos et inscriptions :



Pour toute question ou inscription, envoyez-nous un mail à l’adresse suivante : workshop@zintv.org

Pour voir les réalisations de la PVLS :

https://zintv.org/categories_videos/pvls/