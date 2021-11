Le CVB, Convivence/Samenleven, Stalem, IEB, ARAU, la Palace vous invitent à la PREMIÈRE PUBLIQUE de



Ateliers Urbains # 19 STALINGRAD, AVEC OU SANS NOUS ?

BE | 2021 | 63 min | VO FR ST NL

Un film de Liévin Chemin, Félicien Dufoor, Benjamin Delori,

Samira Hammouchi, Chérine Layachi, Anas Ticot

Cinq habitant·es du quartier Stalingrad à Bruxelles filment les secousses du creusement d’un nouveau métro, projet démesuré et décrié. Son chantier monstre étouffe une rambla commerçante et chaleureuse devenue champ de labour à ciel ouvert.

Assiste-t-on à la disparition d’un quartier phare, porte d’entrée de la ville depuis plus de 40 ans ? Que deviendra cette halte accueillante aux confins d’un centre de plus en plus standardisé et impersonnel ? Quelle ville sommes-nous en train de dessiner ?

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=-xCjX4FMIp0

Projection suivie d’une discussion

"2020-2032 Quand l’infrastructure du métro re-fractura la ville : qui entend le Bruxelles commerçant et populaire ?"

Modération : Erdem Resne de Convivence-Samenleven

Introduction : Frederic Dobruszkes (ULB) & Benjamin Wayens

Intervenants : Thyl Van Gyzegem (IEB), Marion Alecian (Arau),

Noureddine Layachi (Stalem) & le collectif du film



Réservez vos places à : reservations@cvb.be

Une confirmation écrite vous sera envoyée