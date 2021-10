Act for Peace ! Study Camp | Du 1er au 6 novembre

🕊 Pour cette deuxième édition, le study camp du SCI "Act for Peace !" aimerait permettre aux volontaires de devenir les acteurs·trices de paix de demain en leur proposant de s’approprier des outils de compréhension et d’action.

Les volontaires vont se familiariser avec differentes dimentions de la paix et seront initié·es aux differents modes d’action et aux techniques d’action directe - en utilisant la non-violence - pour faire passer des messages dans l’espace public. Le projet se concrétisera le dernier jour par une ou plusieurs actions de sensibilisation dans l’espace public ou le montage d’une exposition !

🤓 Au programme : initiation à la paix intérieure, des ateliers de réflexion sur l’histoire du pacifisme (identification des luttes passées et présentes), intro à la paix sociale et politique et à la paix avec l’environnement, techniques d’actions directes créatives, échanges avec des activistes pacifistes et d’anciens volontaires, atelier de cuisine vegan, soirées conviviales, etc.

📍 Du 1er au 6 novembre

📍 Où ? A la Maison de la paix, Rue Van Elewyck, 35 - 1050 Bruxelles

Il n’y aura pas de logement, les volontaires se rendront tous les jours sur le lieu du projet.

👉 Inscriptions : https://bit.ly/ActforPeaceStudyCamp