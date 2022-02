Apéros d’info SCI : partir en volontariat

🌍🌱 Découvrir une coopérative agricole en Italie, soutenir l’autonomisation des femmes au Togo, comprendre d’autres réalités et rencontrer des volontaires de tous horizons, autant de raisons pour participer à un projet de volontariat !

🕊 Au travers du volontariat, nous voulons promouvoir la paix, le dialogue interculturel, les alternatives au système dominant et la transition écologique.

Rejoignez d’autres volontaires et, le temps de 2-3 semaines ou plusieurs mois, contribuez au projet local d’une association, passez du temps dans une communauté, et engagez vous pour un monde plus juste et solidaire.

Les apéros d’infos sont l’occasion de tout savoir sur les projets de l’été 2022 ! Qui est le SCI ? Le volontariat ici et ailleurs : comment ça marche ? Comment ne pas tomber dans les pièges du volontourisme ? Rencontre des ancien·nes volontaires et pose toutes tes questions.