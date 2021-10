Assemblée générale des soutiens de l’USPR

via Comité des soutiens de l'USPR

posté le 28/10/21 par via Comité des soutiens de l'USPR

En cette période d’attente trouble pour les sans-papiers de l’USPR,

il nous semble primordial d’enregistrer un rapport de force continu capable de renforcer les luttes en cours menés par les sans-papiers de l’USPR.

En effet, confronté à des contrôles de résidence s’apparentant à des enquêtes de population ( demande de contrat de bail,

questions en lien avec le dossier de régularisation posées, etc.) en plus des inquiétudes relatives à l’administration de réception des réponses,

il nous semble plus que nécessaire de nous organiser afin de créer les mailles de résolution pour soutenir efficacement les sans-papiers.

Nous devons pour se faire multiplier les actions allant dans le sens d’une résolution de ces problématiques en appelant les bourgmestres des différentes communes où ont lieu ces contrôles de résidence à agir.

Il sera également important de construire des liens et des stratégies de cohabitation avec l’ensemble des acteurs et actrices actifs/actives sur ces enjeux.

Il nous faudra également penser à des actions ciblées permettant de réaffirmer que cette crise gouvernementale,

conséquence de l’action politique de l’USPR,

donnera lieu à des résultats garantis par le récit des garants de même que par la participation de parti membre du gouvernement dans le dispositif de suivi-juridique.

Rendez-vous donc le 28 octobre pour cette assemblée générale à laquelle nous espérons voir énormément de monde !

Une seule solution, la régularisation