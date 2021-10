Assemblée générale des soutiens de l’USPR

Après près de 250 jours de présence dans les différents sites d’occupation, les sans-papiers de l’USPR naviguent encore dans les méandres de l’incertitude. En effet, étant pris en étau par une multitude de difficultés ( adresses de référence manquantes, problématiques logistiques diverses et variées, attentes des réponses, contrôles de résidence armés par le racisme administratif, etc.), il est nécessaire de réhabiliter un rapport de force politique afin de soutenir avec efficace les sans-papiers de l’USPR.

Nous vous appelons donc, tous et toutes, à nous rejoindre, ce Jeudi à 18h pour une assemblée générale qui tentera de faire le point général sur la situation actuelle des sans-papiers de l’USPR.

Soyons nombreux et nombreuses afin de solidifier la lutte de l’ensemble des sans-papiers !