Assemblée ouverte (Action Logement BXL) et conférence gesticulée

via Action Logement Bruxelles

posté le 03/12/21 par via Action Logement Bruxelles

L’assemblée ouverte ✨ sera l’occasion d’une rencontre avec toutes celles et ceux qui souhaitent faire vivre la question de la baisse des loyers, de l’encadrement des loyers, de la limitation de la propriété privée, autrement dit, de l’effectivité du droit au logement digne, décent et abordable pour toutes et tous. 🏡

🕔 À 17h nous vous proposons une discussion et un partage d’outil de communication : nous vous préparons un kit d’auto-organisation pour mobiliser les troupes pour la manif du 27 mars avec comme mot d’ordre : une baisse des loyers MAINTENANT ! ✊ Ce sera l’occasion de se rencontrer, de voir comment

📌se rassembler en groupes affinitaires ou par quartier,

📌organiser des moments de distribution de tracts et de discussion sur la place publique,

📌et d’autres choses.

Nous pourrons également échanger sur nos méthodes et/ou difficultés à le faire.

🕗 À 20h, une de nos membres présentera sa toute nouvelle conférence gesticulée sur la propriété privée "J’habite, tu habites, ils spéculent".

✒️ Participation gratuite, mais pour des questions d’organisation merci de confirmer votre présence par mail : info@actionlogementbxl.org (possibilité de venir uniquement pour l’Assemblée ouverte, pour la conférence gesticulée, ou pour les deux, merci de le préciser).

https://www.facebook.com/events/439394207709862/