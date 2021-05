Atelier d’autodéfense numérique : volet théorique

Nous vous invitons à une formation sur l’autodéfense numérique ce dimanche 16 mai (de 17h à 20h) à la Maison de la Paix.

Depuis une vingtaine d’années, la société s’est de plus en plus informatisée, et ce phénomène n’est pas prêt de s’arrêter. Tout s’est accéléré avec l’arrivée d’internet et de la téléphonie mobile. Cette révolution à changé nos vies et notre rapport aux autres. Cette ultra numérisation de la société permet un monitoring technologique total, mais, face aux enjeux immédiats, on se laisse pister en pensant, ou en se rassurant qu’à l’échelle du million d’individus, nous ne sommes pas inquiétés.

Le but de cette formation est de sensibiliser les participant.e.s aux enjeux sociaux de la surveillance et de comprendre comment celle-ci est mise en place concrètement par les divers acteurs. Cette compréhension est essentielle afin chaque personne puisse adapter ces usages des technologies au mieux. La formation est accessible à toutes et à tous, y compris les moins initié·e·s à l’informatique. Venez avec votre ordinateur, votre smartphone, ou un simple carnet de notes.

Cet atelier ce déroulera en cinq parties :

(1) Introduction aux enjeux de la surveillance et explication de l’importance de la protection de la vie privée.

Qu’est ce que la surveillance ?

"Je n’ai rien à cacher"

Implications réelles d’une suveillance généralisée et/ ou ciblée

Avez-vous un modèle de menaces ?

(2) Quelques fondamentaux

Le péché originel : Logiciel libre vs Logiciel propriétaire

Qu’est ce que le chiffrement ?

HTTPS

Qu’est ce que le DNS ?

(3) Web-tracking :

Que se passe-t-il quand je consulte une page web ?

Cookies / History stealing

Browser fingerprinting

Moteur de recherches

(4) Les téléphones portables

Architecture d’un smartphone

Problèmes inhérents aux réseau téléphonique

IMSI-catchers

Traqueurs dans les applications (SDK etc.)

(5) Pistes de résistences :

VPN, Tor, Tails etc

Questions réponses avec le public

Voici le lien pour s’incrire : https://cryptpad.fr/sheet/#/2/sheet/edit/TQX2+NC92Tr3SbulAlRzecfL/

PS : ceci nous permettra uniquement de savoir combien de personnes seront présentes. Vous n’êtes pas obligé.e.s de révéler votre véritable identité.

Source :

https://agenda.collectifs.net/events/c39a68a4-9cb9-4b01-8b6b-a2f696311d6b