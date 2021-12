Atelier d’autodéfense verbale féministe en mixité choisie sans mec cis*

L’autodéfense féministe permet de prévenir et de riposter face aux violences quelles qu’elles soient. Elle permet de développer des ressources qui nous sont propres, de connaître nos limites et d’augmenter nos capacités d’action et notre confiance en soi.

Prix libre :

Tu paies ce tu peux, ce tu veux !

L’argent permettra de couvrir les frais de l’activité (impression, prix libre du lieu qui accueille, boissons, collations, etc.), mais il ne doit pas être un frein à ta participation.

Quand ?

Le 22 janvier 2022 de 15h à 18h

Où ?

à Bruxelles, lieu encore à confirmer

10 places

Inscription obligatoire via mail : melodie.autodefense@mailo.com