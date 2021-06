Atelier d’installation GNU/Linux

Nous vous invitons à une soirée d’installation de GNU/Linux ce lundi 21 juin (de 17h à 20h) à la bibliothèque "l’anarchive".

Vous avez toujours voulu entrer dans le monde libre mais vous n’avez jamais osé franchir le pas ? N’hésitez pas à venir ! Le but de cet atelier est de partager des savoirs pour protéger ses données et ses communications, discuter technologies de contrôle, et en particulier installer Linux sur votre ordinateur.

Venez avec votre ordinateur, votre smartphone, ou un simple carnet de notes.

Merci de s’inscrire sur le lien suivant pourqu’on ait une idée du nombre de participant·es !

https://cryptpad.fr/sheet/#/2/sheet/edit/8yJADSEEc8-WcVtHX1Fp+JEJ/