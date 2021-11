Atelier mécanique vélo by Les Déchaîné.es // L-Festival 2021

FR> DÉCHAINÉ•ES est une collective bruxelloise, féministe, indépendante et autogestionnaire, organisée en mixité choisie sans hommes cisgenres, qui a choisi le vélo comme outil de rassemblement, d’émancipation et de lutte collective contre les violences sexistes et patriarcales.

>> Pour ce L-Festival les Déchaîné•es te proposent un atelier mécanique vélo, avec un topo sur l’entretien de base

de son vélo, suivi d’un moment de réparation participative axée sur

des problèmes mécaniques spécifiques.

Viens avec ton vélo !

ps : pour une meilleure prise en charge, la dernière arrivée est fixée à 17h30 maximum

Ou ? à MolemBike - dans les caves du bâtiments Sheds.

Gratuit

En français ou en anglais

Mixité choisie sans mecs cis

Des questions ? dechaine-es@riseup.net

EN> DÉCHAINÉ-ES is a feminist, independent and self-managing collective from Brussels, organised in a chosen gender without cisgender men, which has chosen the bicycle as a tool for gathering, emancipation and collective struggle against sexist and patriarchal violence.

>> For this L-Festival, the Déchaîné-es are offering a bike mechanics workshop, with a briefing on basic bike maintenance, followed by a

of your bike, followed by a moment of participative repair focused on

specific mechanical problems.

Free

Come with your bike !

ps : for a better handling, the last arrival is at 5.30 pm maximum.

Where ? In MolemBike - In the cave of the Sheds building.

In French or English

Mixed gender chosen without cis men

Any questions ? dechaine-es@riseup.net

NL> DÉCHAINÉ-ES is een feministisch, onafhankelijk en zelfsturend collectief uit Brussel, georganiseerd in een gekozen sekse zonder cisgender mannen, dat de fiets heeft gekozen als instrument voor samenkomst, emancipatie en collectieve strijd tegen seksistisch en patriarchaal geweld.

>> Voor dit L-Festival bieden de Déchaîné-es een fietsmonteursworkshop aan, met een briefing over basisonderhoud van fietsen, gevolgd door een

van uw fiets, gevolgd door een moment van participatieve reparatie gericht op

specifieke mechanische problemen.

Kom met je fiets !

ps : voor een betere afhandeling is de laatste aankomst om 17.30 uur maximaal.

Waar ? In MolemBike - In de kelder van de Sheds building

Gratis

In het Frans of Engels

Gemengd geslacht gekozen zonder cis-mannen

Nog vragen ? dechaine-es@riseup.net

