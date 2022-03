Ateliers de préparation au Housing Action Day

En vue de la journée d’action européenne pour le droit au logement (Housing Action Day) prévue le dimanche 27 mars 2022, nous avons concocté un joli programme à destination de toutes les personnes désireuses de passer à l’action collective pour défendre un véritable accès à un logement digne et abordable !

Rdv le dimanche 13 mars à l’occupation KBC (avenue du port 12-14 à Molenbeek) :

Inscription à ces différents ateliers par ici (juste pour nous aider à évaluer le nombre de participant.e.s -> https://forms.gle/wrYMALbmRXWQ7ptr8

Accueil à partir de 11h30. Pas de repas de midi prévu, prenez votre pique-nique :)

12h-15h : La crise du logement à Bruxelles... Eléments d’explication et introduction au monde de la promotion immobilière, avec Anne-Sophie Dupont (Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat) et Aline Fares (Action Logement Bruxelles)

1ère partie : Crise et acteurs du logement à Bruxelles.... Quelques bases pour mieux comprendre !

Malgré les nombreux signaux d’alarme lancés depuis 20 ans par la société civile, la « crise du logement » bruxelloise ne cesse de s’aggraver. Au cours de cet atelier, nous tenterons de décrypter les causes et les enjeux de la crise du logement. Nous introduirons également le rôle des acteurs privés et publics dans cette situation.

2ème partie : Comment la promotion immobilière façonne-t-elle la ville ? Qui sont certains des acteurs de premier plan actifs à Bruxelles ? Quels sont les impacts de la financiarisation croissante d’une part du logement sur les habitant.e.s bruxellois.e.s ? Partage des résultats de l’étude publiée par IEB dans le journal Bruxelles en Mouvement-)

15h-18h30 : imaginons des scénarios d’actions ! (free style, autogéré)



18h30-20h : repas prix libre à partir de 5 euros (en soutien à l’occupation KBC), bar ouvert

> à confirmer en fonction du nombre de personnes présentes

20h-22h : formation à l’affichage :)

Plus d’infos sur le Housing Action Day (26-27 mars) :

En Belgique :

Site : http://www.housing-action-day.be/

Facebook : événement - page - groupe

Instagram

E-mail : info@housing-action-day.be

En Europe : https://housingnotprofit.org/housing-action-day/