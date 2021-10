Autodéfense numérique : volet théorique

Depuis une trentaine d’années, la société s’est de plus en plus informatisée, et ce phénomène n’est pas prêt de s’arrêter. Tout s’est accéléré avec l’arrivée d’internet et de la téléphonie mobile. Cette révolution a changé nos vies et notre rapport aux autres. Cette ultra numérisation de la société permet un monitoring technologique total, mais, face aux enjeux immédiats, on se laisse pister en pensant, ou en se rassurant qu’à l’échelle du million d’individus, nous ne sommes pas inquiété.e.s.

Le but de cette formation est de sensibiliser les participant.e.s aux enjeux sociaux de la surveillance et de comprendre comment celle-ci est mise en place concrètement par les divers acteurs. Cette compréhension est essentielle afin que chaque personne puisse adapter ses usages des technologies au mieux. La formation est accessible à toutes et à tous, y compris les moins initié·e·s à l’informatique.

L’objectif de notre collectif est de rendre visibles les menaces liberticides que représentent les outils de contrôle en rue comme sur internet, en centralisant l’information les concernant sur une même et unique plateforme accessibles à tout·e·s. Au travers de ce travail informatif, nous souhaitons donner à chacun·e la possibilité d’appréhender ces enjeux, de bâtir des outils et des stratégies de résistance contre la surveillance, afin que le déploiement de ces outils policiers s’enraye, que la militarisation de l’espace public soit mise en échec et qu’in fine, la technopolice trépasse !

Nous vous invitons donc à une formation sur l’autodéfense numérique ce mardi 19 octobre à 18h sur le campus de l’Université libre de Bruxelles (auditoire A.Z.1.101).