Avant-première ZIN TV // Travailler dans le noir.

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’avant-première au cinéma Vendôme du film ” Travailler dans le noir. Postuler pour ses droits”, réalisé par ZIN TV et le Comité des travailleureuses migrant-e‑s avec et sans papiers de la CSC Bruxelles.

Pour cette réalisation, des travailleureuses en séjour irrégulier passent un casting pour participer à un film sur le travail au noir. Ponctuées de mises en situations, les auditions brossent leur portrait collectif et sans concession.

TRAVAILLER DANS LE NOIR met en lumière les conditions de travail des personnes sans papier, le dumping social, les lois iniques de l’État, les dangers quotidiens et l’attente sans horizon. Habituellement invisibles, iels se montrent et mettent le gouvernement belge face à ses responsabilités, malgré les risques.

Ce film a été écrit et réalisé collectivement par ZIN TV, le MOC et des militant.e.s du comité des travailleureuses migrant.e.s avec et sans papiers du syndicat CSC Bruxelles.

La projection sera suivie d’une rencontre avec les réalisateurices et les protagonistes du film.

INFOS PRATIQUES

Rendez-vous le samedi 18 juin 2022 à 17h

Au cinéma Vendôme, Chaussée de Wavre 18, 1050 Ixelles

Prix libre

Réservations souhaitées : contact@zintv.org