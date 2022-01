Évènement de L’union des sans papiers pour la Regularisation

💥 BEGUINAGE : 1 AN ❗ LA REPRISE 🔥

30 JANVIER 2022.

Cela fait un an jour pour jour que les grévistes sans-papiers occupent l’église du Béguinage.

Un an de lutte. 60 jours de grève de la faim. Des mois d’attente. Pour finalement recevoir... l’ordre de quitter de territoire.

Si les mots "ancrage", "intégration", et "lutte pour les droits humains" ne signifient plus rien, que faut-il prouver aujourd’hui à la Belgique pour avoir le droit d’y rester ?

Les grévistes sont épuisés. Mais ils ont décidé de se remobiliser pour obtenir gain de cause.

Et ils ont besoin du soutien de la société civile pour faire respecter l’accord du 21 juillet dernier !

👉 Ce dimanche 30 janvier, venez soutenir les grévistes lors d’une veillée devant l’église du Béguinage.

🙌 Ils et elles ont besoin de vous ! Seule une pression forte de la société peut faire changer les décisions, déjà tombées ou pas encore, et faire avancer la cause de tous les sans-papiers.

📅 Dimanche 30 janvier, de 18h à 20h

📍 Place du Béguinage

🎤🎶✨ Prises de parole, concert et veillée aux flambeaux

💥 L’USPR : rétrospective d’une année de lutte ⤵

➡ Leurs revendications ? Faire changer la loi, pour proposer une solution structurelle et humaine aux milliers de personnes sans-papiers résidant sur le territoire belge.

➡ La chronologie du combat ? des mois de mobilisation pacifique (occupations, rassemblements, actions, manifestations, rencontres politiques...) et 60 jours de grève de la faim.

➡ Le résultat ? un accord négocié le 21 juillet avec le Secrétaire d’Etat et 4 représentants des grévistes, définissant des lignes directrices pour leurs demandes de régularisation.

Mais lorsque les premières décisions sont tombées, les grévistes, leurs représentants et l’ensemble des soutiens ont été stupéfaits : l’accord du 21 juillet n’a pas été respecté.

👉 Pour en savoir plus, voir le reportage de 25 minutes réalisé par Tout Va Bien :

https://www.youtube.com/watch?v=kaKeKplTMzs

❗ Il est temps que le gouvernement prenne ses responsabilités dans cette affaire : au minimum, l’accord du 21 juillet doit être respecté !

✊ En janvier 2022, après un an de lutte, la remobilisation s’organise. Mais le combat ne pourra pas continuer sans votre soutien !

Merci pour votre soutien de près ou de loin, votre solidarité et votre présence à nos côtés.